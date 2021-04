Anderlecht stoomt door richting PO1: "Ze maken kans tegen Club Brugge"

Anderlecht werkte zich door de zege tegen Antwerp en de nederlaag van KV Oostende naar de vierde plek in het klassement. Volgende opdracht: leider Club Brugge.

Alles lijkt Anderlecht voor komend weekend voor de wind te gaan. Het rock-and-rollgehalte van het voetbal tegen Antwerp doet het beste vermoeden voor dit weekend. Ook al verloor Anderlecht van blauwzwart in de heenronde kansloos met 3-0.

Vier op zes halen dus voor Anderlecht is de missie. Minstens een punt tegen Club Brugge en dan winnen van STVV geeft zekerheid voor PO1. "Ik denk oprecht dat de trein gaan bollen is. Mentaal heeft Anderlecht een enorme boost gekregen. Ze gaan doorstomen", zegt Marc Degryse bij HLN.

Die 3-0 uit de heenmatch betekent echter niks meer. "Maakt niks uit, want niks is nog hetzelfde", vult Degryse aan. "Anderlecht startte toen met Luckassen, Vranjes, Bakkali, Arnstadt en Tau. Kompany was zoekende, terwijl hij nu evenwicht gevonden heeft. Net op tijd. Ik kan me niet voorstellen dat Club Anderlecht zomaar zal wegspelen. Sterker: Anderlecht maakt kans."

Degryse is dan ook overtuigd dat Anderlecht PO1 pakt. "Ik ben enthousiast over het voetbal van tegen Antwerp. Ik zag veel meer offensieve wapens. Anderlecht zette een enorme stap in de goede richting."