Hubert teleurgesteld na nederlaag tegen ex-club: "Maar dat gevoel wil ik meenemen"

David Hubert en OH Leuven verloren maandagavond van Racing Genk, een pijnlijke nederlaag met het oog op de play-offs. Misschien wel een nog pijnlijkere nederlaag voor David Hubert; die verloor tegen zijn ex-club.

Het is altijd balen om te verliezen tegen je ex-club. David Hubert was natuurlijk ook ontgoocheld nadat hij met OHL 2-3 verloor van ‘zijn’ Genk. 10 jaar geleden speelde Hubert nog kampioen met Racing Genk als kapitein “Ook al ken ik geen enkele speler meer bij Genk, toch blijft het een speciale match voor mij. Ik heb er tien jaar van mijn leven doorgebracht", vertelt hij op de site van Oud-Heverlee Leuven.

Een nuchtere analyse

De ex-Genkenaar beseft dat ze met OH Leuven een goede zaak hadden kunnen doen in de strijd voor de play-offs. Nu moeten ze dus in de volgende twee wedstrijden nog vol aan de bak.

"Ik wil me vooral optrekken aan de goeie reactie in de tweede helft", aldus Hubert. "Dat gevoel wil ik meenemen naar de matchen tegen Cercle en Waasland-Beveren." Twee ploegen die met het mes tussen de tanden zullen spelen, omdat ze nog aan het vechten zijn tegen het degradatiespook.