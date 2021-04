Enkel een mirakel kan Waasland-Beveren nog redden (en op licentieperikelen van Moeskroen moeten ze niet rekenen)

Het degradatiespook komt nu wel erg dichtbij voor Waasland-Beveren. Zondag spelen ze op de Freethiel een cruciaal duel tegen KV Kortrijk, dat ook nog niet 100% zeker is van het behoud.

Het beloven nog spannende laatste weken te worden voor de fusieclub uit Beveren. Met drie punten verwijderd van Moeskroen, die op dit moment barrage moeten spelen tegen een ploeg uit 1B, en vier punten van Cercle Brugge, die op dit moment veilig staan, ziet het er niet goed uit voor de mannen van Nicky Hayen.

Als Moeskroen en Cercle Brugge winnen en Waasland-Beveren wint niet, is hun lot bezegeld en spelen ze volgend jaar in 1B. Op de licentieperikelen van Moeskroen hoeven ze niet te rekenen, want het reglement is gewijzigd. Zelfs als de Henegouwers hun licentie niet halen, degradeert de laatste in de stand.

De rechtstreekse concurrentie

Moeskroen heeft echter wel nog een zwaar schema voor de boeg. Ze nemen het op tegen de eerste twee van het klassement. Volgende week maandag ontvangen ze Antwerp. De week erna moeten ze naar het Jan Breydelstadion om tegen Club Brugge te spelen.

Die andere concurrent, Cercle Brugge, ontvangt dit weekend OH Leuven en moet de week erna naar de kust, want daar wacht KV Oostende hun op. Toch nog twee ploegen die volop meestrijden voor tickets in de Play-Offs.

De tegenstander

Dan heb je ook nog KV Kortrijk. De tegenstander van Waasland-Beveren, die zoals eerder gezegd, mathematisch nog niet zeker zijn dat ze volgend jaar in 1A zullen spelen. De allerlaatste speeldag ontvangt KV Kortrijk ook nog KV Mechelen.

Een veelbepalende wedstrijd

De Waaslanders hebben de drie punten dus broodnodig. Zelfs als ze zondag winnen, dan moeten ze nog altijd hopen op een minder resultaat van hun rechtstreekse concurrenten. Bij verlies, lijkt het nog heel moeilijk, al dan niet onmogelijk, te gaan worden voor de Wase-fusieclub om in 1A te blijven.