Het nam 31 speeldagen in beslag, maar Kompany vond zijn ideale middenveld: duelkracht, visie en loopvermogen

Het heeft 'maar' 31 speeldagen in beslag genomen, maar Vincent Kompany lijkt eindelijk de juiste mix op zijn middenveld gevonden te hebben. Een afweging tussen duelkracht en techniek, waarbij het laatste het nu toch gehaald heeft.

Het is eigenlijk vreemd, want voor de manier van spelen die Kompany voor ogen heeft, lijkt het voor de hand te liggen dat je voor Lokonga, Trebel en Ashimeru kiest. Lokonga is altijd een zekerheid geweest, maar Kompany vond er de juiste partner niet voor. Zulj, Cullen, Arnstad,... leverden niet de gewenste resultaten op.

Trebel en Lokonga complementair

Lokonga is een goeie middenvelder, maar is niet de aanjager en ook niet van de snelsten. Het is een voetballer die het spel kan verdelen en verleggen. Trebel - met wie hij een heel goeie relatie heeft naast het veld - doet waar hij minder goed in is: snelle druk zetten, ballen recupereren en over de grond vooruit inspelen.

Met Ashimeru hebben ze hun derde kompaan gevonden. De Ghanees krijgt een vrijere rol, maar is geschoold in het systeem van Gegenpressing van RB Leipzig. Hij maakt slim gebruik van de ruimtes en probeert telkens de loopbeweging vooruit te maken. Tegen Antwerp trok hij zo gaten waar Trebel en Lokonga gebruik van konden maken.

Spijtig voor Cullen

Kompany heeft dit seizoen 36 (!) spelers gebruikt. Geen enkele andere coach in 1A doet hem dat na. Daarbij waren er ook 13 middenvelders die hun kans gekregen hebben. Toch wel een aardig aantal. Maar Coach K lijkt nu zijn basiself gevonden te hebben. Daar gaat hij ook niet te veel meer aan sleutelen.

Voor een jongen als Josh Cullen is dat spijtig, want die heeft niks verkeerd gedaan. Maar Trebel heeft als verdedigende middenvelder net iets meer voetballende kwaliteiten. In het voetbal dat Kompany wil spelen, is dat onontbeerlijk. Als een tegenstander hoog druk zet, kan de Fransman zich daaruit voetballen. Benieuwd of het ook gaat werken tegen Club Brugge...