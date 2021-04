Faris Haroun hervalt in oude blessure

Tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht moest de kapitein van Antwerp al in de 1ste helft naar de kant. Nu blijkt dat er niet zo een goed nieuws te melden is.

Antwerp zag vorige maandag immers ook nog eens Faris Haroun weer uitvallen. De aanvoerder moest na 41 minuten al naar de kant in wat nog maar zijn tweede basisplaats was na een afwezigheid van anderhalve maand door een kuitblessure. Het Nieuwsblad weet dat de ervaren middenvelder nu weer aan dezelfde kuit geblesseerd is.



De 35-jarige heeft een scheur opgelopen en zal daardoor al zeker de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie missen. Daarin neemt Antwerp het op tegen Moeskroen en Genk. De play-offs gaan van start in het weekend van 1 mei, het wordt afwachten of ze dan op de Bosuil opnieuw op hun kapitein zullen kunnen rekenen.

Haroun kwam in de winter van 2017 over van Cercle Brugge en is de laatste van de kampioenenploeg die nog actief is op De Bosuil. Dit seizoen speelde hij al 28 wedstrijden voor Antwerp waarin hij éénmaal tot scoren kwam en 4 assist gaf.