De Bruyne blijft een City-man: "Langste periode dat ik bij club blijf, voor elke beker en titel gaan en op de juiste manier"

Kevin De Bruyne heeft bijgetekend bij Manchester City tot 2025. De leider in de Premier League gaat dus langer in zee met zijn absolute smaakmaker, die in Manchester continuïteit gevonden heeft. Die samenwerking moet in de toekomst leiden tot meer prijzen.

Bij het bericht over zijn contractverlenging stond al een korte reactie van De Bruyne te lezen. Op de site van City gaf De Bruyne in een uitgebreid interview ook meer duiding bij de nieuwe overeenkomst. "Ik voel me trots. Ik ben hier nu zes jaar. Dit is de langste periode dat ik bij één club blijf."

De Bruyne is nu 29. Om nog eens vier jaar te kunnen bijtekenen, wil dus wel iets zeggen. "Het betekent dat ze me vertrouwen tot ik echt oud word, in voetbaltermen", lacht de spelmaker. "Mijn familie is ook heel trots. Ik heb hier veel geluk gehad. Doorheen de jaren zijn veel spelers gekomen en gegaan, maar ik ben er nog."

Prijzenkast

De prijzenkast van zowel club als speler geraakt ondertussen aardig gevuld. "We hebben veel trofeeën gepakt. Het team is echt goed. De manier waarop we spelen, vind ik boeiend. Ik weet dat ik op die manier door wil gaan. Om voor elke beker en titel te gaan en op de juste manier: ik weet niet waarom ik dat zou veranderen."

Er zijn een aantal dingen die de doorslag hebben gegeven om zijn contract te verlengen. "Het belangrijkste is mijn gevoel bij de club en het tweede aspect is de ploeg. Het is heel moeilijk om de standaard van de laatste zes jaar te behouden en ik hoop dat te kunnen doen de volgende vier jaar."

Op dit niveau blijven

In ploegverband, maar ook op persoonlijk vlak. "Fysiek heb ik me altijd oké gevoeld. Je loopt hier en daar wel eens een blessure op, dat gebeurt bij iedereen. Ik hoop dat ik op dit niveau kan blijven. Ik heb daar vertrouwen in", besluit de Rode Duivel.