Het gaat hard: 'Na Spaanse topclub nu ook Duitse interesse in Anderlechtsmaakmaker'

RSC Anderlecht kan zich dit seizoen nog plaatsen voor play-off 1 en wil graag Europees voetbal halen, maar ondertussen kijkt het ook al met een half oog naar volgend seizoen.

Bij RSC Anderlecht beseffen ze de financiële situatie en dus willen ze graag goedkope en goede deals doen.

Daarbij wordt onder meer gedacht aan een extra jaartje huren van Lukas Nmecha, die het goed doet de voorbije maanden.

Hamburg

Dan zullen ze wel Manchester City moeten overtuigen. En zijn moederclub krijgt ondertussen toch de ene aanbieding na de andere binnen voor de Duitse belofteninternational.

Zijn goede wedstrijden op het EK voor beloften hebben een en ander losgemaakt. Nadat eerder Real Madrid al op de kar sprong is er nu met Hamburg ook Duitse interesse, klinkt het in de Duitse pers. Die club staat tweede in de Tweede Bündesliga en wil na promotie flink uithalen.