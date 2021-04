Hoe zit het nu met dat nieuwe stadion voor de Rode Duivels? Veel plannen en zelfs sprake van een timing, maar niets is concreet

Krijgen de Rode Duivels eindelijk een volwaardige thuishaven? Er gaan opnieuw plannen op om het Koning Boudewijnstadion grondig te renoveren. Over de termijn is er echter nog een pak discussie.

Afgelopen week heeft er een topoverleg plaatsgevonden tussen premier Alexander De Croo, het Brussels gewest en de Belgische voetbalbond. Het Laatste Nieuws weet dat het de bedoeling is om het stadiondossier nieuw leven in te blazen.

Het is de bedoeling om het huidige Koning Boudewijnstadion om te toveren tot een hypermoderne voetbaltempel. Ook over de timing is al gesproken: in 2027 is België namelijk één van de kandidaten om het WK vrouwenvoetbal te organiseren.

© photonews

Insiders maken zich sterk dat het na goedkeuring - het financiële plaatje moet worden besproken - héél snel kan gaan. Een volledige renovatie en dito opening in 2023 wordt vooropgesteld. België kennende is 2027 als mikpunt iets realistischer.

Eerst stappen, dan lopen

Toch moet er eerstdaags géén communicatie verwacht worden. Het schaamrood rond het mislukte Eurostadion is namelijk nog steeds niet van de kaken verdwenen. Maar alle partijen hebben er een goed oog in dat ze tot een beslissing zullen kunnen komen.