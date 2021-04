Kompany evolueert als trainer: "Niet meer tot in den treure op zoek naar naïef en romantisch voetbal"

Ariël Jacobs moet je niet uitleggen hoe alles in Anderlecht kan lopen. Hij kijkt op van hoe Vincent Kompany evolueerde.

Jacobs ziet de nodige progressie in de coaching van Kompany. "Hij zal leren met vallen en opstaan", zegt Jacobs bij Sporza. "Momenteel draagt hij de vruchten van de moeilijke momenten. Hij heeft er duidelijk lessen uit getrokken. Hij gaat bijvoorbeeld niet meer tot in den treure op zoek naar naïef en romantisch voetbal. Vroeger moest je bij elke bal in de rechthoek vrezen voor een tegendoelpunt, nu staat de verdediging sterk."

En dus moesten er de nodige accenten gelegd worden. "Kompany heeft met de tijd geleerd dat een stevige basis achteraan een voorwaarde is voor vloeiend combinatiespel. Maar een jonge en wisselvallige groep heeft tijd nodig. Toch heb ik de indruk dat de dipjes minder accuut en minder lang zijn."

Het is volgens Jacobs dan ook logisch waar Anderlecht nu staat, op die vierde plaats. "Maar als je puur naar de kwaliteit van de spelersgroep kijkt - ook al zijn er nog wat hiaten - dan zou het zonde zijn dat Anderlecht Play-off I niet haalt."