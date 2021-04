Mbaye Leye op zijn hoede voor Eupen: "Ze zullen hun revanche zeker willen"

Vrijdagavond al openen Standard en Eupen al speeldag 33 in de Jupiler Pro League. Voor de thuisploeg is het van moeten om nog play-off 2 te halen.

Mbaye Leye wil graag de drie punten pakken tegen Eupen: "We hebben de match gewonnen vorige week die ons toestaat om in play-off 2 te geloven", aldus de oefenmeester op zijn persconferentie.

Klauss onzeker

"Iedereen behalve de geschorste Fai en de geblesseerde Vanheusden was present. Wat Klauss betreft gaan we zien of hij fit raakt, maar hij zal bij de groep zijn."

"Maar we moeten opletten voor Eupen. Ze zullen hun revanche op ons willen nemen. Ik heb een nieuwe spelstijl gezien bij Eupen de voorbije weken. Ze zullen offensiever spelen vrijdag."