Francky Dury moest opnieuw puzzelen en legt vinger op de wonde: "Hij mist finesse, maar heeft veel werkkracht" en "Dunbezaaid op die plek"

Bij Zulte Waregem willen ze op de twee laatste speeldagen de poorten naar play-off 2 open houden. Francky Dury moet dan wel puzzelen, al vond hij vorige week wel opnieuw een oplossing tegen KAS Eupen.

Met onder meer Bassem Srarfi en Daniel Opare geblesseerd is de spoeling op de flanken wat dunnetjes bij Zulte Waregem.

En dus schoof Francky Dury Jean-Luc Dompé naar de rechterkant in de plaats van Opare, om op links uit te pakken met de Griek Nikolaos Kainourgios.

Dunbezaaid

"We hebben niet veel spelers die in die wingzone kunnen spelen. We hebben Opare en Dompé, maar als een van de twee uitvalt dan gaat Dompé naar de andere kant", aldus Dury.

"Nikos heeft kwaliteiten in werkkracht, maar komt soms wat finesse tekort. Het is niet makkelijk om een oplossing te vinden. Cntraal mag er bij ons al eens iemand uitvallen, maar op de flanken hebben we niet veel mogelijkheden. Maar we hebben gewonnen, dus we moeten gelukkig zijn."