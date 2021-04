Jordaanse wervelwind had probleem bij OHL: "Dat was ik vergeten te vragen voor ik tekende"

De aanpassingsperiode van Mousa Tamari bij OH Leuven lijkt helemaal voorbij. De Jordaniër drukt steeds meer zijn stempel en voelt zich ook naast het veld goed in zijn vel.

Voor Mousa Tamari was het toch wel aanpassen om bij OHL te spelen. “Ik leerde enorm veel van coach Brys: bewegingsvoetbal, de vijfsecondenregel, looplijnen, terugzakken… Bij APOEL Nicosia moest ik ook mijn deel van het defensieve werk opknappen, hoor. Maar daar speelden we in een ander systeem en lag de nadruk voor mij vooral op het aanvallende aspect.”

Tamari zit ook niet verlegen voor een grapje. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik vooraf niet zo goed wist in welk systeem ik zou ingepast worden bij OH Leuven. Dat was ik vergeten te vragen voor ik tekende”, schatert hij.

Tegen Cercle Brugge rekent Tamari op de drie punten. “Zowel Cercle Brugge als OH Leuven kunnen niet tevreden zijn met een gelijkspel. Cercle hoopt uiteraard het behoud te verzekeren in die laatste twee wedstrijden en wij willen absoluut play-offs spelen. Beide teams zullen er dan ook vol voor gaan zaterdag en dus belooft het een open strijd te worden.”