Ook Italiaanse media kunnen blunderende Ajax-doelman niet negeren: "Een ramp voor de jonge reus"

Als doelman op een beslissend moment blunderen en dat op het Europese toneel: je wil het liever niet voor hebben. Het is wat Kjell Scherpen meemaakte tijdens de heenmatch van de confrontatie tussen Ajax en AS Roma. De 21-jarige Nederlander zal wellicht niet goed geslapen hebben.

Ajax leidde in de eigen Arena met 1-0, toen AS Roma ruim tien minuten ver in de tweede helft een vrije trap kreeg op een mooie plek. Lorenzo Pellegrini zette zich achter de bal, maar leverde een zwakke vrije trap richting de rechterhoek af. Scherpen was al nog meer naar de hoek gedoken en bevond zich reeds voorbij de bal. De doelman kon onvoldoende corrigeren, loste het schot en zag het leer achter hem in doel verdwijnen.

Een pijnlijk moment, zeker omdat Roma uiteindelijk zou winnen met 1-2. Een doelman weet zelf wel wanneer hij in die mate in de fout is gegaan. Scherpen zal dit sowieso even moeten verwerken. Daar komt nog eens bovenop dat de Italiaanse media ook scherp zijn voor hem.

La Gazzetto dello Sport heeft quoteringen uit gedeeld en had voor Scherpen slechts een 4,5 over. "Een ongelooflijke fout, een ramp voor de jonge reus van Ajax", klinkt het. Ook Calciomercato wees op zijn aandeel in de uiteindelijke uitslag. "De 'reuzenbaby' maakte een zware fout."