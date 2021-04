Broos doodeerlijk over zijn poulain: "Het geluk dat hij als redder werd onthaald", maar "Zelfs Guardiola zou het niet beter doen"

Hugo Broos lanceerde Vincent Kompany op 30 juli 2003 als 17-jarige speler. Hij volgt zijn poulain van vroeger met argusogen op als trainer.

De eerste maanden waren duidelijk niet wat ervan verwacht werd. Ook voor Kompany zelf. “Zoals alle coaches die in het vak beginnen, was hij een beetje naïef”, zegt Broos aan Le Soir. “Ik had dezelfde zwakheden in het begin, het is onvermijdelijk. Alle jonge coaches denken dat ze voetbal opnieuw gaan uitvinden en met een glimmend nieuw spel komen. Maar het is niet zo eenvoudig.”

Wilde Kompany veel te hoog mikken met de ploeg die hij had? “Je kunt niet verwachten een spel te ontwikkelen dat Guardiola waardig is, als je niet over de spelers beschikt die daarvoor opgeleid zijn. Vincent had het geluk dat hij als een redder werd onthaald bij Anderlecht. Hij kreeg veel krediet en het management en de fans vergaven hem veel.

Volgens Broos is het onmogelijk om Kompany een goede of een slechts coach te noemen. “Zelfs Guardiola zou het dit seizoen niet beter gedaan hebben dan Kompany. We kunnen pas over hem oordelen als Sporting financieel weer op orde is. Tot dan zal hij ups en downs moeten aanvaarden, terwijl het management geduldig zal moeten zijn.”

Iedereen verwacht van Anderlecht dat er snel gepresteerd wordt, zelfs al volgend seizoen. “Ik zou geen manager van Anderlecht willen zijn. Sinds de overwinning in Antwerpen is een Europees ticket weer een reële mogelijkheid, maar wat als de start van volgend seizoen opnieuw een mislukking is en de Mauves over een jaar op de zesde plaats eindigen? Anderlecht zal niet eeuwig kunnen praten over wederopbouw. Kompany zelf zou zijn geduld kunnen verliezen.”