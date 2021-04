Cercle zet belangrijke stap richting redding: "Net toen we dachten dat er een goaltje in zat, kregen we een rode kaart"

Met tien man vocht Cercle Brugge zich met uitstekend voetbal voorbij Oud-Heverlee Leuven.

"We kunnen nooit een normale wedstrijd spelen", zei Vanderhaeghe na de wedstrijd in de kleedkamer achteraf volgens Cercle-speler Charles Vanhoutte. "We waren in het eerste halfuur heel goed maar hadden ook veel gegeven. We voelden dat er een goaltje in zat, maar toen viel die rode kaart", zucht Vanhoutte.

Maar ondanks een rode kaart bleven ze bij Cercle doorgaan en werd er voor de rust nog gescoord. "Het eerste doel was om zonder tegendoelpunt de rust in te gaan, maar Ike (Ugbo) kon toch nog een goaltje meepikken, het ideale scenario."

Taravel

Dat uitgerekend Jérémy Taravel een doelpunt maakte, is hem heel erg gegund door Vanhoutte. "Hij zit hier al zo lang, heeft al zoveel meegemaakt met deze club. Hij is een echte steun en toeverlaat voor de jonge en nieuwe spelers. Of hij zijn laatste wedstrijd gespeeld heeft? Laten we het daar niet over hebben...", besluit Vanhoutte mysterieus.