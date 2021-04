Vanderhaeghe loodst Cercle (bijna) naar redding: "Tegen Beerschot getraind om met 10 te spelen"

Maandag is het pas officieel, maar de kans is zeer groot dat Cercle Brugge zich zaterdagnamiddag gered heeft met winst op OHL, een opsteker voor trainer Yves Vanderhaeghe.

Vorige week kwam Cercle met tien man te staan tegen Beerschot en werd er gewonnen, al viel de rode kaart wel toen Cercle al voor stond. Tegen OHL moesten de groenzwarten de klus nog volledig zelf klaren met tien man.

"Dat we vorige week ook met tien vielen, kunnen we nu als een les beschouwen voor vandaag. Bij een ploeg die tegen degradatie vecht, loeren de tegenvallers om de hoek maar het draait twee keer toch nog goed uit. Ik kan alleen maar fier zijn op mijn team", aldus Vanderhaeghe.

"We waren al enkele keren dicht bij een doelpunt geweest nog voor de rode kaart. Als je achteraf de uitslag ziet, zal je denken dat we het makkelijk hadden maar niets is minder waar", meent de Cercle-coach.

© photonews

Defensief blok

Kapitein Jérémy Taravel bewees het ongelijk van zijn trainer door meteen te scoren in zijn eerste wedstrijd sinds februari, al was er weinig rancune bij de trainer. "Ik gun het hem, het doet mij plezier dat hij zich heeft kunnen tonen. Het probleem is dat we met wat weinig Belgen zitten in de selectie. Ofwel zit Taravel erbij, start hij én is hij kapitein. Ofwel is hij 19e man en valt hij net uit de selectie," verklaart hij de veelvuldige fwezigheid van Taravel in de selectie.

Oud Heverlee Leuven speelde een uur lang tegen tien Cercle-spelers maar kregen amper een kans tegen. "Dat is ongelooflijk. We houden dit jaar amper 5x de 0 en dat is nu tegen een ploeg die al meer dan 50x gescoord heeft dit jaar. Een beetje euforie in de kleedkamer mag wel, al moeten we voor de echte euforie nog wachten tot maandag", besluit hij.