KV Kortrijk eindelijk zeker van extra seizoen in 1A: "Mogen nooit in deze situatie belanden" vindt Gilles Dewaele

Door een felbevochten overwinning op het veld van Waasland-Beveren is KV Kortrijk zeker van het behoud in 1A. De spelers van Kortrijk zijn tevreden met het resultaat, al blijft er vooral een ander gevoel hangen na de wedstrijd.

Want KV Kortrijk werd door de bookmakers nooit getipt als een mogelijke degradant. Dat De Kerels tot de voorlaatste speeldag moesten knokken om zeker te zijn van de redding, snapt Gilles Dewaele niet helemaal.

"Het is goed dat we gered zijn, maar eigenlijk mogen we nooit in deze situatie belanden. De ploegen onder ons bleven druk zetten op ons en het had echt verkeerd moeten lopen om nog op een degradatieplaats te belanden, maar uiteindelijk zijn we er toch vanaf", klinkt het bij de flankverdediger.

Het had inderdaad echt verkeerd moeten lopen maar tijdens de rust stond KVK wel 2-1 in het krijt tegen Waasland-Beveren, een doemscenario behoorde dan tot de mogelijkheden. "Maar dat spookte zeker niet door ons hoofd tijdens de rust. We hebben wel wat met ons geluk gespeeld door zoveel kansen te missen op de counter, gelukkig is het nog goed uitgedraaid.

Wisselvallig seizoen

Kortrijk ontpopte zich een beetje tot giant killer, er werd gewonnen van Anderlecht, Racing Genk, AA Gent en Standard. Maar tegen lager gerangschikte ploegen ging het ze minder voor de wind. "We zijn goed aan het seizoen gestart (10 op 15) maar zakten daarna wat weg. Tegen de topploegen ging het goed maar we lieten het te vaak afweten", denkt Dewaele.

Ook Faïz Selemani is die mening toegedaan. "Tegen topploegen kunnen we goed voetballen maar tegen ploegen van ons niveau of lager gerangschikte ploegen, laten we ons niveau op onbegrijpelijke manier zakken."

"Vandaag ook nog want we beginnen goed en na die 0-1 zakt het in elkaar, ongbegrijpelijk gewoon dat er geen intensiteit meer was. Gelukkig maak ik nog de 3-4, de moeilijkste kans van alle grote kansen die we nog kregen in de tweede helft", besluit de winger.