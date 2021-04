Brandon Mechele op koers naar een persoonlijk record

Brandon Mechele kan vanavond een persoonlijk record behalen als hij speelt tegen Anderlecht.

Mechele kan vandaag zijn 200ste competitiewedstrijd spelen in het shirt van Club Brugge. Hiervoor moet hij spelen tegen Anderlecht. Niemand twijfelt eraan dat de centrale verdediger zijn vaste stek in de defensie bij Club Brugge gaat innemen.

Mechele is een jeugdproduct van Club Brugge en buiten een uitleenbeurt in het seizoen 2016-2017 bij STVV speelt hij al zijn hele leven bij Club Brugge. In 199 competitiewedstrijden voor Club Brugge kwam Mechele al tot zeven doelpunten en vijf assist. Hij speelde ook al drie wedstrijden voor de Rode Duivels.