Daniel Munoz: Colombiaanse pletwals, maar vooral stille kracht van KRC Genk

KRC Genk beleeft een seizoen van uitersten. Een van de weinige constante factoren bij de Limburgers is Daniel Munoz. De Colombiaan maakt indruk in zijn eerste seizoen op Europese bodem. KRC Genk heeft goud in handen met de rechtsachter, die alsmaar luider op de deur van de nationale ploeg bonkt.

Dimitri de Condé had afgelopen zomer 4,5 miljoen veil om de 24-jarige Daniel Munoz weg te plukken bij Atletico Nacional. Een aanpassingsperiode had Munoz niet nodig. Hannes Wolf dropte hem meteen in de basis, zij het als centrale middenvelder. Daar verzette hij bergen werk in balverlies, maar aan de bal liet hij te veel steken vallen.

Met de komst van Jess Thorup (en de terugkeer van Heynen op het middenveld) zakte Munoz een rijtje. Centraal achterin vormde hij met Lucumi en Cuesta de Colombiaanse muur, die mee aan de basis lag voor de Genkse heropleving. Na het vertrek van Joakim Maehle nam Munoz de rechterflank voor zijn rekening. Op die positie tilde hij zijn niveau nog verder op.

Pletwals

Het is geen toeval dat Daniel Munoz de enige Genkenaar is die in elke competitiewedstrijd aan spelen toekwam. De Colombiaan speelt al maanden op een constant niveau en leeft naar eigen zeggen als een monnik. Vooral de energie die hij uitstraalt, is ongezien. Munoz lijkt op zijn rechterflank een pletwals: hij overloopt en overpowert de tegenstander. "Daniel is gek, hij blijft maar gaan", gaf Bongonda eerder dit seizoen aan. Munoz is hard maar fair in de duels. De Colombiaan kreeg amper drie gele kaarten te slikken in 33 competitiewedstrijden.

Op voetballend vlak mag Munoz dan wel geen kraan zijn, met vijf assists in de competitie doet hij beter dan Clinton Mata, dé referentie als rechtsachter in de Jupiler Pro League. Scoren deed de Colombiaan een keer: met het hoofd tegen KV Mechelen in de kwartfinale van de Croky Cup.

Colombiaans-Japanse connectie

Hoewel communicatie met Junya Ito haast onmogelijk is, voelen de twee elkaar erg goed aan. "Er is een soort chemie tussen ons, we hebben allebei de drang om elkaar te begrijpen", vertelde Munoz nog begin maart. Met succes, intussen is de rechterflank van Genk uitgegroeid tot een van de meest gevreesde van het land. En de naam Joakim Maehle, die veel speelt bij Atalanta, valt opvallend weinig in de Luminus Arena.

International

De volgende stap voor Munoz, die nog tot medio 2024 onder contract ligt in Limburg, moet de Colombiaanse nationale ploeg worden. Munoz werd in november 2020 voor het eerst opgeroepen, maar speelde in tegenstelling tot ploegmaat Jhon Lucumi nog geen minuut voor Colombia. Hoe dan ook lijkt Daniel Munoz nu al een schot in de roos te zijn. De Colombiaan zal KRC Genk ongetwijfeld nog heel wat mooie diensten bewijzen én geld opleveren bij een eventuele transfer. De marktwaarde van Daniel Munoz werd door Transfermarkt.com onlangs vastgelegd op zes miljoen.