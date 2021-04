Kan KV Mechelen alsnog play-off 2 binnensluipen? "Zelfs als we maar 1 procent kans hebben, moeten we er voor gaan"

Duikt KV Mechelen alsnog de top acht in en verlengt het met deelname aan play-off 2 zijn seizoen. Met een achterstand van vier punten op de nummer 8 leken die kansen 2 speeldagen voor het einde verspeeld. Bij het ingaan van de slotspeeldag mag KVM toch weer hopen.

Door met 4-2 te winnen van Zulte Waregem is KV Mechelen genaderd tot op één punt van diezelfde ploeg, die momenteel de achtste plek in de rangschikking bezet, de laatste ook die volstaat voor deelname aan play-off 2. Mechelen hoopt zondag in Kortrijk alsnog een ticket voor de play-offs af te dwingen.

© photonews

"Mathematisch is het nog mogelijk", heeft ook Nikola Storm zijn rekenwerk gemaakt. "We gaan vol aan de bak. Wij gaan er alles aan doen om de drie punten te pakken. Dan moeten we zien wat de rest doet." Malinwa moet inderdaad winnen wil het kans maken om Gent, Zulte Waregem en misschien nog een andere ploeg voorbij te steken.

Die duidelijkheid is er alleszins. Hoe schat Igor de Camargo de kansen van zijn ploeg in? "Ik geloof er nog altijd in. Ik hoop en denk de rest van de ploeg ook. Zelfs als we maar één procent kans hebben, moeten we er voor gaan. Het wordt opnieuw een finale voor ons."

© photonews

"We zijn afhankelijk van andere ploegen", is Wouter Vrancken realistisch. "We hebben tegen Zulte Waregem gedaan wat we moesten doen. Laat ons hopen dat we in Kortrijk hetzelfde kunnen neerzetten. We moeten niet te veel rekenen, het ligt niet alleen aan ons. We moeten ook geluk hebben met de andere resultaten. Zondag moeten we kunnen zeggen dat we zelf onze plicht gedaan hebben. Als dat lukt, zullen we wel zien."