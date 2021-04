FC Barcelona bereidt zich voor op de week van de laatste kans

Na het verlies tegen Real Madrid heeft FC Barcelona het in La Liga niet meer in eigen handen, ze moeten hopen op puntenverlies. Wat ze wel nog in eigen handen hebben is de Copa Del Rey, dit weekend spelen ze de finale tegen Athletic Bilbao.

Een seizoen zonder prijs, is een slecht seizoen voor de Catalanen. Daarom is het misschien wel de week van de laatste kans voor Barça. Na een relatief vroege uitschakeling in de tweede ronde van de Champions League tegen PSG en het recente verlies tegen Real Madrid, waardoor ze de competitie niet meer in eigen handen hebben, zou de Copa del Rey wel eens de laatste kans kunnen zijn voor Barça om dit seizoen een prijs te kunnen pakken. De finale wordt deze zaterdag in Sevilla gespeeld tegen Attletic Bilbao. Bilbao staat op dit moment pas elfde in het klassement, een haalbare kaart dus voor Messi en co. De Catalanen zijn torenhoog favoriet, en moeten winnen. 𝘾𝙊𝙋𝘼 𝘿𝙀𝙇 𝙍𝙀𝙔 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 WEEK!



MON 🏋️‍♂️💪

TUE 🏋️‍♂️💪

WED 📴

THU 🏋️‍♂️💪

FRI 🏋️‍♂️💪 + ✈️

SAT 🏋️‍♂️💪 + 🏆𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇

SUN 📴 pic.twitter.com/0fZzQ7wnDJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 12, 2021





Volg Barcelona - Athletic de Bilbao live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (17/04).