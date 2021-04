Gewezen sterke man Anderlecht laat '10 miljoen euro verdampen' en krijgt bakken kritiek over zich

Bij RSC Anderlecht vertrok hij al snel, ook bij zijn nieuwe ploeg loopt het klaarblijkelijk niet allemaal op wieltjes.

Hoe zou het nog zijn met Frank Arnesen? De Deen is momenteel actief bij Feyenoord, maar maakt daar geen indruk.

Verdampingen

Bozenik (4 miljoen euro), de jonge Belg Antonucci (2 miljoen euro) en ook nog onder meer ex-Anderlechtspeler Uros Spajic: het aantal slechte transfers is volgens de analisten niet op een hand te tellen.

"Er is meer dan tien miljoen euro nagenoeg verdampt door verkeerde aankopen. Dat Bozevic Arnesen aan Lewandowski deed denken? Dat alleen al is een aanklacht aan de Deen", aldus Valentijn Driessen in De Telegraaf.