Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler: "Oscar van de match voor hem" en "Zeker een 9 op 10 in de kranten"

AA Gent haalde het met ruime cijfers van Charleroi en heeft zo nog steeds kans op play-off 2. Hein Vanhaezebrouck loofde achteraf één speler in het bijzonder.

"De oscar van de match is wat mij betreft voor iemand die niet in beeld is geweest, maar zeker een 9 op 10 waard is in de kranten. Je mag zelf raden wie", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie na de 4-0 tegen Charleroi.

Echt grote klasse

Om vervolgens zelf namen te noemen: "Het gaat uiteraard over Elisha Owusu. Wat hij heeft gedaan was echt ongelooflijk."

"Het was echt niet normaal wat die allemaal dichtgelopen heeft. Echt grote klasse, dat heb ik nog niet vaak gezien van een verdedigende middenvelder in België en van hem zelf had ik het ook nog nooit gezien."