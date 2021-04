Guardiola maakt zich geen zorgen na verrassende nederlaag van Manchester City: "Soms is verliezen ook eens goed"

Manchester City ging afgelopen zaterdag verrassend onderuit tegen Leeds United. Pep Guardiola wil de nederlaag echter niet dramatisteren.

Dat hoeft ook niet. Manchester City verloor dan wel met 1-2 in het eigen Etihad Stadium, maar de kloof met Manchester United bedraagt nog steeds elf punten. Al hebben the Red Devils wel nog een inhaalwedstrijd te spelen.

“We hadden aanvankelijk nochtans controle over de wedstrijd”, aldus Pep Guardiola over de nederlaag. “Maar bij de tegendoelpunten lieten we hen te veel met de bal lopen. We moeten nu nog drie finales spelen. Maar soms is verliezen ook eens goed. Je begrijpt wat ik bedoel?”