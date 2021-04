Voormalige paarswitte sterkhouder lonkt naar terugkeer: "Ik heb alles te danken aan Anderlecht en wil daar mijn carrière afsluiten"

Anderlecht bleek al meermaals een ideale springplank voor de Europese (sub)top. Voor sommige van die spelers maakt een terugkeer naar het Lotto Park de cirkel dan ook helemaal rond.

"Anderlecht is mijn familie, ik kijk al hun wedstrijden", klinkt het bij Mbemba in een interview bij RTBF. De 26-jarige verdediger maakt momenteel het mooie weer bij FC Porto, tweede in de Portugese competitie en kwartfinalist in de Champions League.

Mbemba hoopt dan ook ooit terug te keren door de grote poort. "Anderlecht heeft voor mij de deur naar Europa geopend. Ik zal hen heel mijn leven dankbaar zijn. Ik heb alles te danken aan Anderlecht en heb zin om naar mijn carrière af te sluiten."

Daarmee is de Congolees al de tweede ex-speler die toegeeft zijn carrière graag te willen afsluiten bij Anderlecht. Romelu Lukaku gaf eerder al aan hetzelfde te willen doen in de herfst van zijn voetbalcarrière.