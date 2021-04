Elf matchen in de tribune en nu ineens weer de voorkeur: het vreemde parcours van Mykhaylichenko bij Anderlecht

De wissel bij Anderlecht op de linksachter is eigenlijk weer geruisloos gepasseerd. Het is een vreemde situatie, want Bogdan Mykhaylichenko leek volledig uit beeld verdwenen.

Eigenlijk hadden we hem al afgeschreven. De 24-jarige Oekraïner werd binnengehaald omdat Kemar Lawrence begin dit seizoen met privéproblemen kampte en het niet zeker was of hij wel ging terugkeren. Hij speelde negen wedstrijden op rij, verdween toen naar de bank voor eerst Sardella en daarna Lawrence. En ineens zat hij zelfs 11 wedstrijden op rij in de tribune en mocht hij enkel in de beker nog meedoen.

"Ik kan er maar 18 op mijn blad zetten", was het antwoord van Vincent Kompany steevast. Nochtans had paars-wit maar één wedstrijd (Club Brugge) verloren met Mykhaylichenko in de basis. Lawrence werd geacht verdedigend sterker te zijn en Kompany wou de organisatie eerst op punt krijgen. De Jamaicaan bleek echter onstuimig en aanvallend amper een meerwaarde.

Op het juiste moment

Nochtans had hij het bij afwezigheid van Lokonga zelfs al eens tot kapitein geschopt. Maar na het gelijkspel tegen KV Mechelen, waarbij Lawrence zich blesseerde, kwam hij terug in de ploeg. Intussen heeft Anderlecht drie keer op rij gewonnen en heeft Kompany geen reden om terug te grijpen naar Lawrence. Die zat tegen Club zelfs niet meer op de bank.

Mykhaylichenko lijkt dus op het juiste moment zijn kans gegrepen te hebben. Hij zorgt voor meer overlapping op de linkerflank en heeft zijn verdedigende taken ook nog niet verwaarloosd.