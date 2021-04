Eleven Sports heeft oplossing: iedereen kan zondag naar 'zijn match' kijken

Er is dan toch een oplossing uit de bus gekomen voor de Telenet-klanten die enkel Play Sports hebben en zondag toch hun ploeg aan het werk willen zien. Eleven Sports gaat alles gratis online gooien voor zijn klanten.

Zulte Waregem-Gent en KV Kortrijk-KV Mechelen waren aanvankelijk alleen via de multilive te volgen voor fans die enkel een abonnement op Play Sports hadden. Voor de Orange-klanten was het zelfs enkel STVV-Anderlecht en Standard-Beerschot die integraal rechtstreeks uitgezonden werden.

Maar Eleven heeft een oplossing gebracht. Ze zullen op hun website en in de app alle wedstrijden gratis ter beschikking stellen. Er was de voorbije 24u heel wat commotie over, maar het loopt dus toch goed af.