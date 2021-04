Na maanden blessureleed viel Buffalo in mét doelpunt, iedereen vol lof: "Ken hem nog van bij STVV, heel blij voor hem" en "Dat sparen voor volgende week"

Een selectie krijgen, mogen invallen en dan meteen scoren. Hoeveel beter kan je na een zware blessure terugkomen? Niet veel, zoveel is duidelijk. En dus was er ook de nodige blijdschap - uiteraard. Van hemzelf, van collega's en van de coach.

Een zware blessure maakte het moeilijk voor Alexandre De Bruyn om zich door te zetten bij KAA Gent, maar vlak voor het einde van het seizoen was het dan toch weer raak. En hij kon ook meteen scoren voor de Buffalo's.

"Een selectie deed al deugd. Mogen invallen na zo'n lange revalidatie des te meer. En dan nog scoren en het team zo kunnen helpen al helemaal. Het verliep als een droom, het was gewoon fantastisch", aldus De Bruyn zelf.

Vertrouwen

"Het was zeker geen makkelijk seizoen voor mij, maar ik was steevast goed omringd en ik voelde me echt deel van de groep. Ik ben blij met waar ik nu sta, maar ik heb nog tijd nodig om matchritme op te doen."

"Ik ben ook heel blij voor Alexandre De Bruyn dat hij na hard werk opnieuw mag en kan spelen", pikte Roman Bezus in. "Ik ben heel blij voor hem, want ik ken hem nog van bij STVV en weet wat een goede speler hij is."

Goal sparen voor volgende week

Ook coach Hein Vanhaezebrouck was blij voor zijn poulain: "Dat hij kon scoren is goed voor hem na zijn harde, harde werk. Twee keer trainen met de jongeren per dag om hier nu te staan, chapeau. Hij had nog een tweede keer kunnen scoren, maar ik zei hem dat op te sparen voor zondag tegen Zulte Waregem."

"Ik moet ook chapeau zeggen aan de medische staf voor de manier waarop ze met hem hebben gewerkt de voorbije maanden. Hij komt van ver terug."