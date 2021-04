Ook D'Onofrio op de wip bij Antwerp? Gheysens heeft opvallend grote naam in gedachten

Het rommelt binnen Antwerp FC naar aanleiding van de grote situatieschets die GvA afgelopen weekend deed. The Great Old deed het artikel af als 'foutieve informatie', maar ontsloeg gisteren teammanager Frédéric Leidgens. Maar wat met Luciano D'Onofrio.

Ook de sportief directeur ligt immers zwaar onder vuur binnen de club. D'Onofrio wordt verweten niet mee te evolueren met het moderne voetballandschap. Hij leunt nog steeds zwaar op zijn eigen netwerk en laat datascouting voor wat het is. Niet vreemd, want hij haalt er resultaten mee. Al is er binnen de club een strekking die een andere weg wil inslaan.

Maar het is uiteindelijk Paul Gheysens die de beslissing moet nemen en die zit in dubio. Met D'Onofrio heeft hij een sportief directeur waar hij op kan rekenen, maar tegelijk weet hij ook dat er onvrede is binnen zijn club omwille van de werkwijze van de ervaren voetbalman. Of houdt D'Onofrio - wiens contract afloopt - de eer aan zichzelf? Volgens Het Nieuwsblad zou Gheysens een grote naam binnen de voetbalwereld willen houden en kijkt hij naar Louis van Gaal. Maar die wordt 70... Zou dat een andere aanpak zijn?