Mignolet denkt dat het nog kan voor ex-club Liverpool: "Je bent er nooit klaar mee"

Het lijkt een onmogelijke taak waar Liverpool vanavond voorstaat, maar Simon Mignolet schrijft zijn ex-club nog niet af. Die moeten een 3-1 uit de heenwedstrijd ophalen tegen Real Madrid.

"Het wordt moeilijk, maar met Liverpool in de Champions League weet je nooit", zei Simon Mignolet in De Tribune. "Ze hebben zich al uit moeilijkere situaties gered. Zoals na de 3-0-nederlaag in Barcelona of in de finale tegen Milan (2005). Je bent nooit klaar met Liverpool."

In ieder geval zit hij vanavond voor d ebuis. "Ik hou nog steeds van de club. Net zoals ik dat heb met STVV, kijk ik vast en zeker nog altijd met een ander gevoel naar Liverpool als ze spelen. Ik ken ook nog veel spelers die op het veld staan."