'Anderlecht houdt Juventus, Ajax en Atalanta af voor piepjonge centrale verdediger'

Het is RSC Anderlecht menens wat 'In youth we trust' betreft. Dat wordt ook dezer dagen opnieuw duidelijk.

Zo zou Anderlecht graag door willen gaan met Ethan Butera en de jongeling graag een profcontract willen aanbieden. Topclubs op de loer De jongeling - die vrijdag vijftien jaar wordt - staat volgens Het Laatste Nieuws in de belangstelling van diverse topclubs. Juventus, Atalanta Bergamo en Ajax zouden hem willen wegkapen op Neerpede, maar een contract bij Anderlecht ligt klaar en zal eerstdaags worden getekend.