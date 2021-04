Anderlecht op het kunstgras van STVV: geen garantie voor succes

Zondag speelt Anderlecht de laatste wedstrijd van de reguliere competitie op het veld van Sint-Truiden. In het verleden speelde Anderlecht vijf keer op het kunstgras van Stayen, met wisselend succes.

Voor de aanvang van het seizoen 2011/12 werd er op Stayen, het stadion van Sint-Truiden, een kunstgrasveld aangelegd. Tot op de dag van vandaag zijn ze de enige ploeg uit eerste klasse met kunstgras. Sinds de aanleg van het nieuwe veld kwam RSC Anderlecht er vijf keer op bezoek. De eerste ontmoeting was op 18 maart 2012. De Brusselaars beleefden er een lastige avond en had blessuretijd nodig om een punt uit de brand te slepen op Stayen. De doelpuntenmaker was Patou Kabangu, die in totaal 13 keer aan de bak kwam bij Anderlecht.

Na enkele jaren van afwezigheid in eerste klasse speelden STVV en Anderlecht op 29 januari 2016 voor de tweede keer tegen elkaar sinds de aanleg van het kunstgrasveld. Idrissa Sylla scoorde er twee minuten voor affluiten de winning goal. Dat was ook meteen de eerste en de laatste keer dat de Brusselaars er de drie punten gingen pakken. Het seizoen daarop eindigde de partij hoe ze begonnen was, met 0-0.

Derde verlies op een rij voor Anderlecht?

16 februari 2018: Meer dan 10.000 enthousiaste Truienaren zagen hun ploeg met 1-0 winnen van Anderlecht. Chuba Akpom, nu spelend bij FC Middlesbrough, was de doelpuntenmaker. Negen maanden later was het opnieuw feest op Stayen. Daichu Kamada, nu bij Eintracht Frankfurt, Takehiro Tomiyasu, nu bij FC Bologna, Roman Bezus, nu bij KAA Gent en Yohan Boli, nu bij Al-Rayyan, scoorden in totaal vier Truiense doelpunten. Ivan Santini kon twee doelpunten maken voor Anderlecht, maar dat bleek te weinig om STVV in de problemen te brengen. Vorig seizoen werd STVV-Anderlecht niet gespeeld door de coronacrisis. Dat wil zeggen dat Anderlecht nu voor de derde keer op rij zou kunnen verliezen op het kunstgras, maar nu met desastreuze gevolgen.