Club-huurling geeft kritikasters lik op stuk: "Sommige mensen begrijpen niet hoe het werkt in het voetbal"

Loïs Openda wordt door Club Brugge verhuurd aan Vitesse en daar is de 21-jarige spits helemaal opengebloeid. Hij kon er de kritikasters lik op stuk geven.

Openda kreeg in België immers wel wat te horen. "Bij Club heb ik wel veel wedstrijden gespeeld, maar bijna nooit als basisspeler. Ik kreeg invalbeurten van vijf of tien minuten. Dan is het heel moeilijk om je kwaliteiten te laten zien", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Zeker als de tegenstander in een laag blok staat, waar het moeilijk doorheen te komen is. En Club speelt bijna altijd tegen zo'n tegenstander. Mensen die me dan zagen spelen, zeiden al snel: Hij is waardeloos. Tja, sommige critici begrijpen niet hoe het werkt in het voetbal.”

Vitesse gaf hem wel direct het vertrouwen. “Vanaf dag één had ik een goed gevoel bij de club. De trainer en de technisch directeur praatten met me en drukten van in het begin hun geloof uit. Ze wisten ook veel over me en hadden me duidelijk gemaakt dat ik veel speelkansen zou krijgen. Die belofte hebben ze waargemaakt. Ik stond vanaf het competitiebegin in de basis en ben ook vlot beginnen te scoren."