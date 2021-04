Waarom het geen ramp is als Waasland-Beveren geen barrages weet af te dwingen

Een waterkansje is er nog voor Waasland-Beveren om niet als rode lantaarn in de Jupiler Pro League te eindigen.

Waasland-Beveren moet zelf winnen van OHL en Moeskroen moet verliezen van Club Brugge. Dat zijn de voorwaarden om Waasland-Beveren voorlopig nog in 1A te houden. CEO Antoine Gobin gelooft er alvast nog in. “Het wordt ongetwijfeld de belangrijkste wedstrijd waarbij ik zelf betrokken ben”, aldus Antoine Gobin aan HLN.

Slaagt Waasland-Beveren niet in de redding, dan gaat het engagement toch verder. “Wat het resultaat van zondag ook is, maandag ga ik verder aan het werk om deze club te brengen waar we ze willen brengen. Voorlopig zit ik met de beide scenario’s in mijn hoofd, dat moet ook in mijn functie.”

Toch zal het resultaat tegen OHL de nodige gevolgen hebben. “Ongeacht het resultaat blijft dit een project op de lange termijn. Zondag verliezen zou pijn doen en een impact hebben op de korte termijn, maar onze drive en onze visie zal daar niet onder lijden.”