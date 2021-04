Wanneer komt zijn moment? Timmy Simons is klaar om over te nemen van Francky Dury

Timmy Simons is op dit moment nog de assistent van Francky Dury bij Zulte Waregem, maar hij lijkt klaar om een stapje hoger te zetten.

Zulte Waregem gaf Simons naar eigen zeggen een unieke kans om als assistent te werken. Van coach Francky Dury heeft hij ondertussen al heel veel geleerd.

Of het moment om over te nemen al gekomen is, is maar zeer de vraag. Die keuze zal normaal bij Dury zelf liggen. Simons geeft echter aan dat hij klaar is voor de volgende stap mocht dat nodig zijn.

“Ik kon er werken met Dury die tonnen ervaring heeft en doorwinterd is bij eenzelfde club. Het is ook een stabiele club, wat een belangrijk gegeven is. En ik hoop dat Francky nog enkele jaren doorgaat. Maar wanneer hij er binnen 2 à 3 jaar genoeg van heeft, is het een goed moment om daar de nodige stappen te zetten", zei Simons bij PlaySports.