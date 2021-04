Degryse tipt Rode Duivel als favoriet Gouden Bal, maar ziet ook moordende concurrentie: "Verdere verloop Champions League en het EK cruciaal"

Enkele van Rode Duivels kennen een topseizoen. Romelu Lukaku is Inter eigenhandig kampioen aan het maken, Thibaut Courtois houdt Real Madrid op cruciale momenten recht en dan is er natuurlijk nog Kevin De Bruyne.

De aanvoerder van Manchester City speelt al het hele seizoen op een erg hoog niveau. Marc Degryse acht onze Rode Duivel dan ook zeker niet kansloos voor de verkiezing van de Gouden Bal.

"De Bruyne heeft er nooit beter voorgestaan", vertelt de analist aan Het Laatste Nieuws. "Hij is de leider van Manchester City, neemt de ploeg mee, straalt iets uit, is beslissend bij club en land. Hij zit in een flow én in een ploeg die alles nog kan winnen."

Champions League en EK

"Op dit moment staat hij op één, en als hij deze lijn een beetje doortrekt, moet een podium zeker mogelijk zijn. Maar het verdere verloop van de Champions League en zeker het EK worden cruciaal."

Al heeft De Bruyne wel enkele serieuze concurrenten. "Stel je voor dat Mbappé daar (op het EK, red.) weer zot doet... Vergeet niet dat die al eens wereldkampioen was. En hoe geweldig speelde Neymar dinsdag? How zeg. Als PSG voor het eerst ooit de Champions League wint en hij speelt in de finale zoals dinsdag, gaat Neymar er dichtbij zijn. Zelfs zonder EK."