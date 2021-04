Mignolet ziet opvallende uitblinker bij Anderlecht: "Het toont aan dat Anderlecht daar echt stappen heeft gezet"

RSC Anderlecht heeft zondagavond aan een punt genoeg voor kwalificatie voor Play Off 1 en heeft dat te danken aan de overwinning tegen Club Brugge. Paars-wit kwam tegen de landskampioen bijzonder matuur voor de dag, dat merkte ook Simon Mignolet.

De doelman van blauw-zwart werd in La Tribune uitgenodigd om na te kaarten over de Belgische klassieker. Lukas Nmecha werd verkozen tot man van de match en Anouar El Hadj maakte indruk als fijnbesnaarde kilometervreter, maar de Rode Duivel was vooral onder de indruk van een paars-witte verdediger.

"Wat mij vooral opviel was Miazga in de verdediging. Hij was echt een imposant figuur en heeft heel erg veel duels gewonnen. Daar heeft Anderlecht echt stappen gezet", merkte Mignolet op. De huurling van Chelsea is al maanden niet meer weg te denken uit de defensie van Vincent Kompany.