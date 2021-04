Storm loodst KV Mechelen met 4 goals in 2 matchen naar play-off 2: "Iedereen tevreden, blij dat ze nu binnen vliegen"

'Save the best for last': het is iets wat Nikola Storm als geen ander onder de knie heeft. KV Mechelen maakte in zijn laatste twee wedstrijden in de reguliere competitie telkens vier doelpunten. Nikola Storm nam de helft van die goals voor zijn rekening.

Zo geraakte Malinwa nog in de top acht en mag het zich opmaken voor play-off 2. Al kwam het tegen Kortrijk wel op achterstand. Was er dan geen sprake van twijfel? "Neen, wij hadden wel het gevoel dat we alles onder controle hadden. Vanaf het moment dat de 1-0 valt, hebben we ook de kopjes bij mekaar gestoken. Voor rust gaan we dan nog van 1-0 naar 1-2."

Mechelen was ook nog wel deels afhankelijk van de uitslag in OHL - Waasland-Beveren. Waren de KVM-spelers bij de rust op de hoogte van het scoreverloop in Leuven? "Neen, we hebben dat pas achteraf bekeken. We wisten aan de rust niet wat de uitslag daar was. Uiteindelijk moesten we eerst onze job doen. We wisten dat we moesten focussen op onze match. Dat hebben we goed gedaan."

Terechte uitslag

Zeg dat wel: 1-4 is een score waar je mee thuis kan komen. "Het is ook een terechte uitslag. Iedereen is nu inderdaad tevreden." Die laatste treffer was ook schitterend uitgespeeld. "Ik hoorde Igor de Camargo roepen. Als je naar doel gaat en je hoort iemand naast u roepen, ben ik vaak geneigd de bal nog af te leggen. Omdat dat dan meestal nog een grotere scoringskans oplevert."

De Camargo maakte het nog wat mooier, door Rob Schoofs te laten scoren. "Igor zag dat Rob alleen stond, dat was zowat hetzelfde. We hebben een hele goede groep en dat is nog maar eens gebleken." De goals van Storm tegen Zulte Waregem zette KVM al op weg naar play-off 2 en tegen Kortrijk maakte hij het af. "Het deed deugd om terug in de ploeg te staan en beslissend te zijn."

Scoren tegen West-Vlamingen

Die twee tegenstanders hebben geografisch wel wat met mekaar gemeen. "Het was nu tegen twee West-Vlaamse clubs dat ik kon scoren", lacht Storm. Wie weet doet Storm dat in de play-offs tegen Oostende, een... West-Vlaamse club. "Ik ben blij dat ze nu wel eens binnen vliegen. Ik heb op andere momenten minder geluk gehad bij het afwerken. Het doet deugd dat ik de ploeg kan helpen."