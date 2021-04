Leye heeft 2 kansen op Europees voetbal met Standard: "In bekerfinale superwedstrijd spelen, geen recht op misstap"

Standard zette zondag op de 34ste speeldag van de Jupiler Pro League Beerschot opzij met 3-0. Een resultaat dat de Luikenaars op de zesde plek doet eindigen in de competitie, waardoor ze dus zullen meedoen in play-off 2.

Het was een verdiende overwinning voor Standard, dat ondanks enkele mooie parades van Mike Vanhamel toch drie keer kon scoren. Zo gaat het met een goed gevoel richting bekerfinale en play-off 2. Wat van een Mbaye Leye een blij man maakt.

Al heeft Leye ook oog voor wat minder liep. "De eerste helft was niet evident tegen een goed georganiseerde ploeg. We vonden niet meteen de vrije man en het tempo lag te laag. Het was belangrijk om ons spel te blijven spelen, ons eerste doelpunt was symbolisch voor onze filosofie. In de tweede helft werd het gemakkelijker, hebben we de bal goed vastgehouden en was de efficiëntie er ook. Dat is het Standard dat ik graag zie."

Collectieve tevredenheid

Met als gevolg dat het ticket voor play-off 2 binnen is. "Er is collectieve tevredenheid. We hebben moeilijke momenten meegemaakt, maar we hebben hard gewerkt en plukken daar de vruchten van. Gezien het seizoen dat we kennen zijn we tevreden met play-off 2."

Onder Leye is er heel wat progressie geboekt. "Toen ik hier gekomen ben stonden we 12de en nu staan we 6de, dat zorgt ook bij mij persoonlijk ook tot tevredenheid. Bovendien zijn we na Cercle de ploeg met de meeste jongeren." En speelt Standard de bekerfinale. "We moeten deze week nog een tandje bijsteken en zondag in de finale een superwedstrijd spelen. We hebben geen recht op een misstap."