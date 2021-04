Luka Elsner trekt aan de alarmbel bij KVK: "Verandering nodig in alle gelederen van de ploeg"

Er ligt een pak werk op de plank voor Luka Elsner en KV Kortrijk. De Kerels hebben hun seizoen afgesloten op een veertiende plek en met een kansloze nederlaag tegen KV Mechelen (1-4). Er moet heel wat veranderen, besluit Elsner dan ook.

Een seizoenseinde in mineur is wat elke club tracht te vermijden. Het werd echter wel het lot van KV Kortrijk. "Het was een ploeg die echt nog op zoek was naar iets tegen een ploeg die zijn laatste match afwerkte aan een minimum aan inspanningen", zo omschreef Elsner het treffen tussen KVK en KVM.

Kortrijk kon nooit wegsteken dat het eigenlijk niets meer had om voor te spelen. "We zaten niet echt in de match. Hoewel de tegenstander wel kwaliteiten heeft, hadden we ook geen vier doelpunten hoeven te slikken. Naast de penalty waren het drie vermijdbare goals. Wat we deden heeft absoluut niet gewerkt, ik neem daar ook mijn verantwoordelijkheid voor. Voor ons is het geëindigd op een negatieve noot."

Naar het beeld van het seizoen

Te veel herkenbare zaken kwamen terug. "Het was een wedstrijd naar het beeld van ons seizoen. Een seizoen waarin we een paar mooie momenten gekend hebben, maar vooral veel momenten van ontgoocheling. Hopelijk kan deze laatste match ons helpen om de goede beslissingen te nemen. Er is verandering nodig in alle gelederen van de ploeg. Ik hoop dat we met een compleet ander elan in juni aan de voorbereiding beginnen."