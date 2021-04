Elsner had zo'n moeilijk seizoen niet verwacht met Kortrijk: "Ik heb meer spelers zoals hem nodig"

Het seizoen ziet er op voor KV Kortrijk en Luka Elsner. De trainer wil met een stevige borstel door de kern gaan.

Volgens Luka Elsner heeft KV Kortrijk dringend verandering nodig. Op de manier zoals de club nu bezig is, overleeft ze volgend seizoen niet in 1A. “Als je nog zo’n seizoen speelt, is degradatie je verdiende loon”, zegt Elsner aan Het Nieuwsblad. “We moeten ons daar bewust van zijn. Die schrik moet ons helpen het tij te keren. Of mijn ambitie niet hoger ligt dan alleen maar de degradatie te ontlopen? Uiteraard, maar we mogen in deze precaire situatie geen stappen overslaan.”

Elsner had nooit verwacht dat zijn debuut bij KV Kortrijk zo moeilijk zou verlopen. “Al had ik ook geen makkelijke start verwacht. Er heerste te veel onzekerheid binnen de club. Niet alleen door de trainerswissel, maar ook door te veel gehuurde spelers en te veel aflopende contracten.”

De trainer weet ook waar het op aan zal komen. “Om te kunnen groeien moet je de zaken durven te benoemen. Als ik tijd krijg, zal ik mijn voetbalfilosofie van aanvallend voetbal kunnen brengen. Maar daarvoor heb ik nieuwe spelers nodig. Ik wil meer jongens als Kristof D’Haene, die zich identificeren met de club. Er moet meer vechtlust in dit elftal komen. Deze ploeg laat veel te makkelijk over zich lopen.”