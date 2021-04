Georges Mikautadze: een parel op onze Belgische velden en de hoop van Seraing

Er is heel wat talent te zien op de velden van de Proximus League. Zo is er bijvoorbeeld topschutter van Seraing: Georges Mikautadze. Zien we Mikautadze binnenkort schitteren op een hoger niveau? De kwaliteiten om in een topcompetitie te spelen heeft hij alvast...

Mikautadze is een 20-jarige Georgiër die is opgegroeid in Frankrijk en op dit moment schittert op de velden van de op een na hoogste Belgische voetbalklasse. De Georgische spits heeft op dit moment 19 goals op de 21 wedstrijden die hij al gespeeld heeft. Alleen Dante Vanzeir van Union doet even goed. Met nog een speeldag in de Proximus League te gaan, zullen Mikautadze en Vanzeir onder elkaar uitmaken wie er topschutter wordt in 1B.

De aanvaller is met zijn snelheid en balbehandeling moeilijk te verdedigen, de ploegen uit 1B kunnen dat beamen. Daarbovenop heeft Mikautadze ook nog eens een neus voor goals, dat kan je ook zien aan zijn statistieken.

Seraing

De Georgische aanvaller is eigendom van de Franse Ligue 1-ploeg Metz en wordt momenteel uitgeleend aan Seraing. De jongeling doet het goed met Seraing. De Luikenaren zijn op dit moment nog volop aan het meestrijden voor een plaats in de Jupiler Pro League van volgend jaar, en rekenen daarbij op het scorend vermogen van hun twintigjarige spits.

Metz

Mikautadze is geboren en opgegroeid in Lyon, al snel wordt hij verliefd op de bal. Het duurt ook niet lang voordat zijn talent wordt opgemerkt, de Franse recordkampioen Olympique Lyon ziet iets in de Georgiër en leidt hem op als voetballer. Na zeven jaar Lyon en niet te kunnen doorbreken, verhuist hij, via een omweg langs Franse tweedeklasser AS Saint-Priest, naar Metz.

In Metz maakte de spits op negentienjarige leeftijd zijn debuut tegen Nice, verder kwam hij dat seizoen echter niet meer in actie bij het eerste elftal. In 2020/21 leenden de Fransen Mikautadze dus uit aan Belgische tweedeklasser Seraing, waar hij dus nu zijn duivels ontbonden heeft met al 19 goals. Door de goede prestaties in België, kreeg de spits ook al minuten bij de nationale ploeg van Georgië.