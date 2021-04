'Gevoelige binnenlandse toptransfer Lior Refaelov krijgt steeds meer vorm'

Het ziet er stilaan naar uit dat er een toptransfer van Lior Refaelov zit aan te komen. De ex-speler van Club Brugge die nu uitkomt voor Antwerp kan naar een andere Belgische topclub verkassen.

Als we Sudpresse mogen geloven, dan is de transfer van Lior Refaelov van Antwerp naar Anderlecht stilaan nakend.

De interesse van paars-wit is er al een tijdje, de winger zelf verlengde zijn contract bij The Great Old nog steeds niet.

Verbeke aan het werk?

In Extra Time gaf voorzitter Vandenhaute aan dat Refaelov een heel interessante en goede speler is, maar wel niet jonger wordt (Refaelov is 35).

Of Anderlecht interesse heeft? "Dat is een vraag voor Peter Verbeke", klonk het ietwat mysterieus. Meer dan we kunnen vermoeden dus?