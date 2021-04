Moeskroen duidelijk: "Met Gérard Lopez of in Tweede Amateurklasse" - Lepoint kent dan weer investeerders

Sportief is Moeskroen al gedegradeerd naar 1B, maar ook extrasportief zijn er nog steeds donkere wolken boven Le Canonnier.

Zonder het engagement van Gérard Lopez zou het wel eens amateurvoetbal kunnen worden voor Les Hurlus.

Dat beseft ook voorzitter Patrick Declerck: "Ik denk niet dat er een overname zal zijn voor 10 mei als we voor het BAS moeten verschijnen."

Project Lopez

"Er is niet anders dan het project Lopez dat op tafel ligt en ik hoop dat we hem kunnen overtuigen om dat ook in 1B te proberen", klinkt het bij No Télé.

Christophe Lepoint gaf dan weer te kennen dat hij mogelijk wel een aantal investeerders kent. Of die op tijd (kunnen) komen?