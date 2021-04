Thomas Chatelle weet wat Charleroi nodig heeft: "Hoe ze het nu doen is onmogelijk"

Thomas Chatelle is in Vlaanderen vooral bekend als ex-speler van Racing Genk en Anderlecht. Aan de andere kant van de taalgrens is hij een graag geziene analist en voetbalgast.

Het ontslag van Charleroi-trainer Belhocine oversteeg even al het nieuws over de Super League, vooral in Wallonië. Chatelle heeft nooit bij de zebra's gespeeld, enkel bij Mons over de taalgrens, maar denkt wel te weten waar het schoentje knelt in Charleroi.

"Het is niet meer van deze tijd dat er één man (Mehdi Bayat) aan het hoofd staat van een club. Ze moeten nadenken over de structuur van de club en wie de beslissingen neemt. Eén persoon staat autoritair aan het hoofd, de rest lijkt in de coulissen te blijven en daar weten we niet veel van", klinkt het bij de RTBF.

Charleroi begon fantastisch aan de competitie met 18/18 maar deemsterde dan volledig terug. Met de punten gehaald na de zesde wedstrijd zouden de Zebra's zelfs op de laatste plaats staan in het klassement.

Ze eindigden de competitie op plaats 13, dat is hun laagste notering in eerste klasse sinds hun promotie in het seizoen 2011/2012.