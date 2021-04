Verdediger van OH Leuven zet punt achter carrière

Sascha Kotysch zet door aanhoudend blessureleed een punt achter zijn actieve voetbalcarrière.

Sascha Kotysch zet noodgedwongen een punt achter voetbalcarrière, zo meldt Het Nieuwsblad vandaag. Zijn contract bij OH Leuven loopt deze zomer af.

De 32-jarige Duitser is in ons land vooral bekend van zijn passage bij STVV. Daar speelde hij 192 wedstrijden. In Leuven kwam Kotysch 46 keer tot spelen en scoorde hij drie goals.

Kotysch speelde ook voor Kaiserslautern. Dit seizoen zat hij vooral aan de kant door blessureleed.