Refaelov laten gaan? Waarom Antwerp hem best toch nog even bijhoudt...

Lior Refaelov is ondertussen al drie seizoenen aan de bak bij Royal Antwerp. Na de play-offs is de middenvelder zijn contract ten einde. De Israëliër is bijna 35 jaar, maar doet nog steeds goed dienst bij The Great Old. Moet Antwerp Refaelov nog even houden of toch maar laten gaan?

Waar Refaelov volgend jaar zal spelen is op dit moment nog niet duidelijk. De Gouden Schoenwinnaar wordt al een dagje ouder, maar is, met zijn goals en assists, toch nog steeds van groot belang in Antwerpen. Dat weet ook Anderlecht, die al informeerde naar de Antwerpspeler. De jonge ploeg van Anderlecht zou niet misstaan met de ervaring van Refaelov. Deze zomer komt Refaelov, als hij geen contractverlenging krijgt van Antwerp, als vrije speler op de markt. Waarom is de Israëlische middenvelder eigenlijk zo een aantrekkelijke speler voor Belgische ploegen? En waarom laat Antwerp hem best niet zomaar gaan? Nog steeds veel kwaliteit De aanvallende middenvelder mag dan wel bijna 35 jaar zijn, hij heeft dit seizoen toch al weer 14 doelpunten en 12 assists voor de ploeg met stamnummer 1. Refaelov heeft bij een derde van alle doelpunten van Antwerp een aandeel. Je mag ook niet vergeten dat hij de Gouden Schoen won tijdens de jaarwisseling. De Israëliër biedt dus gewoon wel nog de kwaliteit als in de beste jaren van zijn carrière. Niet vaak geblesseerd Ondanks zijn al iets oudere leeftijd, is de Antwerpspeler bijna altijd fit. Velen stoppen met voetballen op een leeftijd die Refaelov nu heeft bereikt, de middenvelder niet, hij speelt nog gewoon elke wedstrijd voor zijn ploeg. Er zijn genoeg spelers die je als voorbeeld kan aanhalen die op iets oudere leeftijd nog jaren goed zijn. Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld, om maar even een naam te noemen. Ervaring Een van de weinige voordelen aan ouder worden, is dat je meer hebt meegemaakt en meer ervaring krijgt. Dat is ook zo bij Refaelov. Door de honderden matchen die hij al gespeeld heeft, heeft hij tonnen ervaring. Tien jaar van zijn carrière bracht de Israëliër door in België. Hij kent de Belgische velden door en door. Ook ken je na een tijd veel mensen in het voetbalcircuit. Zo kent de middenvelder veel spelers waar hij al met of tegen heeft gespeeld, dat is ook geen onbelangrijke factor. Je medespelers en tegenspelers kennen. Kort samengevat: redenen genoeg dus waarom Refaelov nog steeds een heel waardevolle speler is/kan zijn voor een Belgische topploeg en waarom Antwerp hem misschien het best nog even bijhoudt.