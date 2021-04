Wie deed het beter met Beerschot: Losada of Still?

Eind januari verliet Hernan Losada Beerschot voor de Amerikaanse MLS-competitie. Assistent Will Still nam over.

In de laatste wedstrijd onder Losada verloor Beerschot met 0-3 van Club Brugge, waardoor het op de tiende stek belandde. Will Still nam over en liet de ploeg uiteindelijk op de negende plaats in de klassering eindigen.

Deed Still het beter dan Losada? De Argentijn pakte 30 punten op 63, of 1,43 per wedstrijd. Will Still haalde 17 op 39, of 1,31 punten per gespeelde match.

Een verschil dus van 0,12 in het voordeel van Losada. Aan het einde van het seizoen komt dat neer op 4,08 punten, of een zege en een gelijkspel beter.