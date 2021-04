Quiz "Dat soort spelers neemt plaats af van jonge Belgen": Doe nu de 'onbekende JPL-spelers'-kwis

Het reguliere voetbalseizoen zit erop. En dus is het tijd om even terug te blikken. Met een aantal onbekende spelers. Weet u waar ze spelen? We zijn benieuwd!

Wij selecteerden voor u alvast tien spelers die dit seizoen in de Jupiler Pro League waren ingeschreven in een A-kern. Sommigen daarvan speelden heel weinig. "En zo nemen ze de plaats in van jonge Belgen en eigen jeugd", was Gert Verheyen daarover al kritisch. Aan u de test! KLIK HIER OM TE STARTEN Veel succes, Voetbalkrant.com