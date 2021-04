Edwin Van der Sar op weg naar job in de Premier League

Edwin Van der Sar wordt genoemd als opvolger van algemeen directeur Ed Woordward bij Manchester United.

Manchester United neemt op het einde van het seizoen afscheid van algemeen directeur Ed Woodward. De club moet op zoek naar een opvolger.

Volgens The Sun staat Edwin van der Sar van Ajax in de vitrine om Woodward op te volgen. De 50-jarige Nederlander was er 5 jaar lang doelman. Sinds 2016 heeft hij die functie in Amsterdam.

Toch zou er iemand anders topfavoriet zijn voor de job, met name Richard Arnold. Hij is in Manchester op dit moment commercieel directeur.